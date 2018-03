Faaborg: For en gangs skyld foregår det ikke i det fri, når Danmarks Naturfredningsforening inviterer sine medlemmer til arrangement. Fredag 16. marts kl. 12.30 bydes på en times omvisning med museumsguide i den anmelderroste særudstilling "Jordforbindelser" på Faaborg Museum. Landskabet, naturen og vores omgivelser har ændret sig dramatisk i de seneste 200 år. Måske er det via kunstformidlingen, at flere får øje på det, som mennesket ikke må sætte over styr i vækstens hellige navn, hedder det i oplægget. Udstillingen viser, hvordan landskabsmaleriet allerede i 1800-tallet fortolkede landskabernes store forandringer i tæt dialog med naturvidenskaben, og tilføjes en aktuel dimension med nyproducerede værker af Camilla Berner og Rune Bosse. Udstillingen er et samarbejde mellem Faaborg Museum, Fuglsang Kunstmuseum, Ribe Kunstmuseum og Den Hirschsprungske Samling, København. Man kan benytte lejligheden til at se Fynbomalernes kunst, indtil museet lukker kl. 16.

Der er kun 25 pladser.