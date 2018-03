Ringe: Når eks-minister Ole Sohn onsdag 7. marts kl. 15 gæster Ringe Bibliotek, bliver det med et foredrag om et sælsomt forløb for en nordjyske bondefamilie. Foredraget er baseret på hans egen bog "Jeg kommer snart hjem".Bondefamilien emigrerede i 1910 til Sibirien for at skabe et nyt liv. Man ville etablere en forretning i tilknytning til et danskejet slagteri.Efter kort tid ramte flere ulykker familien, og oven på en lovende start gik forretningen konkurs. I dyb armod vendte familien hjem igen, men måtte efterlade en 15-årig søn som tjenestedreng på et russisk gods - der var ikke råd til togbilletten.Herfra mistede familien kontakten med ham. Otte år senere dukkede han op igen, nu som officer i Den røde Hær. I de mellemliggende år havde han mødt Lenin og Krusjtjov.

Ole Sohn nåede at være erhvervs- og vækstminister for SF i 2011-12.

Tidligere var han SiD-formand i Horsens og formand for DKP.

I dag er han med i Socialdemokratiet.

Midtfyns Senior 60+ arrangerer foredraget. /EXP