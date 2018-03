Midtfyn: Trods et valgnederlag i efteråret og et farvel til borgmesterposten var der masser at glæde sig over, da Midtfyns Venstre onsdag aften trommede til generalforsamling i Midtfyns Fritidscenter.

Her kunne formand, Jørgen Stein Nielsen, nemlig udnævne et æresmedlem i lokalafdelingen, der dækker over Ringe, Årslev og en del af Broby-området. Æren tilfaldt Lene Høsthaab, der ved årsskiftet takkede af i lokalpolitik efter 28 år.

- Det synes jeg er en fin gestus efter så mange år, for sådan en indsats kan ikke gøres op i værdi. Hun fik fortjent stående applaus og anerkendelse for det store arbejde, hun har leveret, lyder det fra Jørgen Stein Nielsen.

Lene Høsthaab blev det tredje æresmedlem i lokalafdelingen. Tidligere er Bo Andersen og nu afdøde Jørgen Møller Nielsen blevet hædret som æresmedlemmer. Sidstnævnte gik bort i efteråret sidste år og blev på generalforsamlingen mindet med et minuts stilhed.