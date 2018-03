Faaborg: Når borgmester Hans Stavnsager (S) er på arbejde, handler det meget om budgetter, møder, kvadratmeteranalyser, politiske forlig m.m. Men han har også en sikkerhedsventil og et skønt sted at "flygte" til, skriver Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne i en pressemeddelelse. Han slapper nemlig af med elverfolk, hobbitter og orker i Tolkiens fantasy-verden, som han efterhånden godt kan kalde sig ekspert i, tilføjes det, og nu vil han dele ud af sine oplevelser og kundskaber. Det foregår fredag 16 marts kl. 15-16.30. Her vil Hans Stavnsager på Faaborg Bibliotek fortælle om "Ringenes Herre" og J.R.R. Tolkien, den specielle forfatter, som var professor på Oxford-universitet i engelsk sprog og middelalderlitteratur - særligt folkevandringstiden - en viden, der klart trækkes på i bøgerne. Hans Stavnsager siger selv, at han læst alt om universet og dets ophavsmand - herunder også det kæmpestore 12 binds værk, som Tolkiens søn har samlet af hans skitser og noter. Men Hans Stavnsager nøjes ikke med at læse, han spiller også med i et online-spil sammen med 400 andre Tolkien-nørder. Spillet hedder "Lord of the rings online", og her han nyder at slappe af med noget, der slet ikke ligner hans hverdag, tilføjes det i pressemeddelelsen. Foredraget er for alle interesserede, det er gratis at deltage og kræver ingen tilmelding. Man skal bare møde op.

Biblioteket serverer stærk kaffe og naturligvis "borgmesterstang" til deltagerne, loves det. /EXP