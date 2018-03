Jordløse: Nogle steder er der ingen problemer med at bruge mobilen som telefon. Andre steder er det svært. Og nogle steder er det helt umuligt.

Sådan er det i Jordløse og omegn, men det vil Jordløse Beboerforening gerne have gjort noget ved. Derfor er den gået i gang med at lave en spørgeskemaundersøgelse i området. Formålet er at få kortlagt, hvor der er huller i mobildækningen.

I undersøgelsen skal folk svare på, hvordan dækningen er hos dem.

- Alt lige fra at folk ikke kan snakke i mobiltelefon inde i deres hus til, at nogle skal gøre det et bestemt sted i huset. Nogle har problemer, hvis de skal bruge data, så går det for langsomt, og de mister forbindelsen. Infrastrukturen er ikke god nok.

- Vi er meget utilfredse med det. Man har så mange planer om, at folk skal bo herude. Men hvis fibernet og telefondækningen ikke er i orden, kan man godt glemme det. Det får ikke folk til at flytte, siger Ove Pedersen fra beboerforeningen.

Via en upåklagelig mobiltelefonforbindelse.

- Det paradoksale er, at jeg aldrig har problemer. Jeg bor et sted, hvor der er fin mobildækning.