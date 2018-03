Der er ingen, der er interesseret i en handelskrig.

Sådan lyder budskabet fra Roberto Azevedo, der er generaldirektør for Verdenshandelsorganisationen, WTO.

Han kommenterer USA's præsident Donald Trumps planer om at lægge told på stål og aluminium.

- WTO er meget bekymret over meddelelsen om de amerikanske planer om toldsats på stål og aluminium.

- Muligheden for, at det eskalerer, er reel, som vi har set på de generelle reaktioner, siger Azevedo i en skriftlig kommentar.

Trump vakte furore, da han torsdag meddelte, at han vil sætte 25 procent told på stål og 10 procent på aluminium for at beskytte amerikanske producenter. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- En handelskrig er ikke i nogens interesse. WTO vil følge situationen meget nøje, siger WTO-chefen.

Trump specificerede ikke, om toldsatserne skal være målrettet bestemte lande.

Men annonceringen gav sved på panden blandt amerikanske allierede som Canada, EU, Mexico, Australien og Kina, der er verdens største stålproducent.

Under sin kampagne op til præsidentvalget viste Trump og hans medarbejdere fjendtlighed overfor WTO.

Trump har stadig en chance for at undgå en global handelskrig, vurderer Jyrki Katainen, der er næstformand i EU-Kommissionen med ansvar for vækst og investeringer.

EU-handelschefen håber, at Trump vil "genoverveje sine mål".

- Der er et lille vindue med muligheder, der stadig er åbent, siger han til nyhedsbureauet AFP.

Trump vil gøre op med, at den amerikanske stål- og aluminiumsindustri i årtier har været offer for unfair konkurrence.

Det skriver kapitalforvalteren Formuepleje i en pressemeddelelse.

I værste fald kan det ende med en handelskrig, vurderer Søren Astrup, der er direktør og partner i Formuepleje.

- Det er en ualmindeligt dårlig idé, hvis man gør alvor af det, og det vil i sidste ende ramme amerikanerne selv.

- Det kan godt være, at der er en kortsigtet gevinst for de pågældende industrier. Men i det lange løb vil det ende med at blive dyrere for amerikanere, som får forringet deres købekraft, siger han.