Lokaldebat: I anledning af artiklen "Assens by skal på gobeliner" den 27. februar føler jeg trang til at opponere mod foreningens misbrug af begrebet gobelin. En gobelin er - citat Den Danske ordbog - "et stykke vævet stof med indvævede former og figurer ofte i mange farver, anvendes bl.a. til vægudsmykning."

Foreningens formål med grafisk og billedlig fremstilling af Assens' historie som købstad til opstilling forskellige steder i byen er fin, og de malede plancher kan medvirke til en god oplevelse, når man kommer rundt i byen. Men kald det, hvad det er; malede plancher, malerier, eller graffiti.

Vi har i Assens Kommune nogle dygtige billed-og tekstilkunstnere som Anne Marie Egemose og landsbyvæveren Grethe Nielsen, der mestrer vævningens kunst.

Det generer mig, at foreningen Assens Købstad ved brug af begrebet gobelin udvander betydningen og bringer begrebsforvirring.