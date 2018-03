Mere end 50 trodser kulden og snevejret fredag eftermiddag for at deltage i indvielse af cykelstien fra Årslev til Odense.

Årslev: Selv om kulden er en anelse på tilbagetog, så er det fortsat hamrende koldt at færdes ude.

Det er også tilfældet fredag eftermiddag, hvor sneen samtidig finder vej til det midtfynske og mest af alt giver lyst til at opholde sig indendørs.

Alligevel trodser mere end 50 små og voksne Årslev-borgere kulden og møder frem ved Sparekassen Fyn på Overvejen, hvor der er inviteret til indvielse af supercykelstien fra Årslev og til Odense.

Supercykelstien Cykelstien er et samarbejde mellem Odense og Faaborg-Midtfyn Kommune.I det seneste halve år er der i Faaborg-Midtfyn Kommune arbejdet på anlæggelsen af supercykelstien.



Cykelstien er to kilometer lang og løber mellem Årslev og Lindved.



Ved Årslev er der placeret en servicestation med luftpumpe og lidt værktøj til en hurtig reparation af sin cykel.



Faaborg-Midtfyn Kommunes andel af cykelstien beløber sig til cirka 9,7 millioner kroner. De 3,2 millioner kommer fra statens cykelpulje.



I Odense forventes den sidste del af projektet at være færdig til sommer.

Forrest i feltet af ryttere sidder Venstremanden Søren Kristensen og borgmester Hans Stavnsager (S). De har sagt ja til at tage den første tur - og har fået stillet en tandemcykel til rådighed.

- Det er et vigtigt projekt, som nu endelig er blevet færdigt. Det er en vigtig investering i forhold til at skabe Fremtidens Forstad. Vi har motorvejen tæt ved, offentlig transport og nu også muligheden for at cykel til Odense, siger Hans Stavnsager, mens flere og flere kommer til og snevejret tager til i styrke.