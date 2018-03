Håndbold: GOG's ligahold profilerer sig markant på tv-skærmen.

Når de gule lørdag spiller mod Sønderjyske i Skansen i Sønderborg, bliver kampen vist som Supermatchen på TV2, og det er femte gang siden EM-pausen, der er tv-spot på fynboerne. De fire første var henholdsvis semifinalen og finalen ved pokalslutspillet Final4 i Holstebro samt ligakampene mod Mors-Thy Håndbold (hjemme) og KIF Kolding København (ude).

To point er et must To point mod Sønderjyske i Skansen i Sønderborg, lørdag, er nærmest et must for GOG i den skærpede kamp i toppen af grundspillet.



GOG ligger aktuelt nummer to i grundspillet - tre point fra topholdet Skjern Håndbold og med to point ned til formstærke BSV på tredjepladsen. Men fynboerne har altså lørdagens kamp i baghånden til at kunne gøre situationen meget mere gunstig - kun et point fra Skjern og med fire point ned til BSV.



Andenpladsen i grundspillet giver vigtige to point med til forårets slutspil.

GOG's næste hjemmekamp - mod TTH Holstebro 8. marts - bliver i øvrigt også vist på tv.

- De mange tv-kampe betyder, at vi kommer vi ud til alle vores kunder i stuerne. Og det betyder også, at vi kommer ud med alle de produkter, vi har. Det vil sige, at vi får god eksponering. Jo mere eksponering på landsdækkende tv med høje seertal, des nemmere er det at få nogle gode priser for vore produkter, konstaterer direktør Kasper Jørgensen på klubbens hjemmeside.

Ifølge John Jäger, chefredaktør på TV2 Sport, er GOG et tophold, der lige nu ikke er optaget af europæiske kampe som Aalborg Håndbold, Bjerringbro-Silkeborg og Skjern Håndbold, og så er vejen til tv-skærmen kortere. Men det handler også om, at GOG har præsteret godt og aktuelt ligger nummer to i ligaen.

Når TV2 Sport vælger tv-kampe, så handler det om, hvorvidt holdene tidligere har trukket seere til skærmen, om de præsterer sportsligt, men også om stemningen i hallen. John Jäger:

- For eksempel får Mors-Thy Håndbold flere tv-kampe, end man måske kunne forvente, fordi hallen på Mors altid fyldt, publikum er med, og stemningen er god. Sådan er det også i Gudme.

Den mest sete herrekamp i den nuværende sæson var i Gudme i efteråret, hvor KIF Kolding København var på besøg. Den kamp, hvor GOG i øvrigt vandt 24-22 efter 60 spændende minutter, så op mod 285.000 seere.