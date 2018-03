78 / 144

Foto: Rasmus Flindt Pedersen, nomineret i kategorien Årets Nyhedsbillede Udland ved Årets Pressefoto 2017: Mosul befriet: 16. oktober 2016 indleder enkoalition af irakiske og kurdiske landstyrker operation?We are coming, Nineveh? ? kampen for atbefri den irakiske by Mosul og det omkringliggendeområde fra Islamisk Stat. Ni måneder senerebliver Mosul erklæret for befriet. En rapportfra AP (Associated Press) anslår, at op mod11.000 civile er blevet dræbt i krigen, og ifølgeInternational Organisation for Migration er mereend 800.000 mennesker flygtet fra deres hjem. Mohammad springer ud fra en af de to ambulancer, der netop er ankommet til felthospitalet fyldt med sårede børn. Han har sin datter Ghufran i favnen. En halv time tidligere legede den ti-årige pige med sine søskende og kammerater i familiens hjem i Mosuls nordlige del, da en mortergranat fra IS slog ned i bygningen. På felthospitalet stopper Ghufrans hjerte flere gange, men lægerne genopliver hende. De lapper hende nødtørftigt sammen, og en ambulance kører hende mod et rigtigt hospital to timers kørsel derfra. Ghufran dør, inden de når frem.