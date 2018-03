Den 43-årige hypnotisør Michael Ole Anker Poulsen er ved Retten i Glostrup blevet idømt fængsel i tre år og seks måneder for to voldtægter og otte andre overgreb på i alt ti kvinder.

Det skriver BT.

Retten lagde efter kvindernes forklaring til grund, at kvinderne ikke havde samtykket i hypnotisørens overgreb, som i to tilfælde bestod i egentlig voldtægter.

Retten lagde ligeledes til grund, at kvinderne på grund af hypnosen var ude af stand til at modsætte sig overgrebene fra hypnotisøren.

Ved straffen blev der lagt vægt på antallet af overgreb og karakteren af disse, herunder at kvinderne havde opsøgt hypnotisøren med behov for hjælp.

Der blev samtidig lagt vægt på kvindernes unge alder, skriver BT.

Gennem flere år voldtog, befølte og udnyttede den 43-årige flere kvinder og piger, som han hypnotiserede i sin klinik i Rødovre Centrum.

I alt drejede tiltalen sig om 17 forhold mod ti kvinder, som han blandt andet befølte på kønsdelene uden på tøjet.

Tre af kvinderne havde han også seksuelt samkvem med.

Den ene var en 16-årig pige, som kom hos hypnotisøren fra juli 2015 til juni 2016. Hende forgreb han sig på otte gange ved at udnytte hendes behandlingsmæssige afhængighed, lød det.

Befølinger i skridtet var en del af behandlingen, for det handler om at mærke en følelse, har den 43-årige forklaret i retten.

Under et retsmøde i sagen tirsdag tog sagen en uventet drejning.

Her blev den 43-årige uden for retslokalet slået i hovedet af en mand, som kaldte hypnotisøren for et "pædofilt svin".