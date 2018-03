Den 5500 kvadratmeter store udbygning af Vestfyns Gymnasium er blevet en stor succes hos både lærere og elever. De yngste kæmper dagligt om de bedste pladser på gangene - sofaerne, når de bliver sluppet løs til gruppearbejde.

Glamsbjerg: Oppe på anden sal ved engelsklokalerne ligger Baker Street. Med eget vejskilt og i gennemført herreværelses-stil står sofa og lænestole i brunt læder omkring et lavt sofabord flankeret af falsk pejs og standerlampe, og leder tankerne hen på den verdensberømte detektiv Sherlock Holmes. Men det er ikke et museum, der er blevet opført i sprogfløjen på Vestfyns Gymnasium i Glamsbjerg, men blot en af de hyggekroge, der er indrettet på skolen efter udbygningen i 2013. “ Vi snakker måske lidt mere herude, men vi laver stadig noget, for vi ved, vi kommer ind og bliver spurgt om tingene, og så er det pinligt, hvis vi ikke kan svare ... [i]Matias Heilbo, 3.x, Vestfyns Gymnasium[/i] Om sofabordet sidder tre unge drenge henslængt i de bløde møbler med computerne i skødet. Skemaet siger kemi, men drengene har forladt klasselokalet for at lave gruppearbejde. Og så går man gerne lidt længere for at lande i en sofa. - Vi sidder bedre her og prøver altid at finde en sofa, siger Simon Wadowski fra 3.x. - Det bryder med det at sidde i en klasse en hel dag, tilføjer kammeraten Matias Heilbo.

Rift om sofaerne

Drengene er ikke de eneste, som er trukket ud på gangen. Under og omkring dem i den 69 millioner kroner dyre tilbygning sidder også mange andre unge i de indrettede nicher. Det glæder rektor, Ole Toft Hansen, for hans håb var netop, at de 5500 nye kvadratmeter, ud over bedre plads og moderne undervisningsforhold, også ville give elever og lærere mere lyst til at rykke undervisningen ud på gangene. - Det skulle være hyggeligt, ikke bare en stor hvid hal. Derfor ville vi have nogle kroge, som både lægger op til socialt og fagligt brug, siger rektor Ole Toft Hansen. Om hjørnet til Baker Street kommer pludselig en stor flok unge. De snakker højlydt sammen, men bliver stille, da de ser pladsen er optaget. De havde også håbet at få plads i de brune sofaer. - Der er rift om sofaerne, siger Alexander Pedersen fra 3.z, der i stedet har sat sig på en træbænk i den anden ende af etagen.

Som en ny arbejdsplads

Ombygningen af Vestfyns Gymnasium blev nødvendig efter fundet af skimmelsvamp. Også lærerne på stedet er glade for du nye lokaler. - Det er en helt anden arbejdsplads, mine arbejdsvilkår er blevet bedre efter vi har fået det nye, siger Marie-Louise Seerup, der har undervist i dansk og religion på gymnasiet siden 2007. Hun fortæller, ligesom rektor Ole Toft Hansen, at der er blevet meget bedre mulighed for at tage eleverne ud af klasserne. - Jeg er nok lidt atypisk, og vil af pædagogiske årsager hellere have eleverne inde i klasselokalet, hvor jeg har styr på dem. Men jeg ved, at mange af mine kollegaer bruger det rigtig meget, og eleverne vil altid gerne ud og sidde, siger hun.

Selvdiciplin