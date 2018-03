To dræbte på universitet i Michigan er ikke studerende. Skyderi kan være udløst af et husspektakel.

Mindst to personer er fredag dræbt af skud ved et skyderi på Central Michigan Universitys område i byen Mount Pleasant.

Det oplyser politiet i Michigan.

De to dræbte er ikke studerende.

Politiet mener, at skyderiet opstod som følge af et "husspektakel", skriver universitetet på Twitter.

Den formodede gerningsmand er fortsat på fri fod. Bystyret i Mount Pleasant skriver på Twitter, at der er tale om en 19-årig sort mand, og at han er bevæbnet og farlig.

- Hvis du ser den mistænkte, så gå ikke i nærheden af ham. Ring 911, skriver myndighederne med nummeret til alarmcentralen.

Politiet og skolen opfordrer alle til at søge i sikkerhed.

Skyderiet skete i en kollegiebygning, oplyser universitetet, der ifølge Sky News har ikke færre end 23.000 studerende.

Skyderiet skete omkring klokken 9 om morgenen lokal tid (klokken 15 dansk tid).

Michigans guvernør, Rick Snyder, skriver på Twitter, at han hele tiden er i kontakt med både delstatens og byens politi for at få klarlagt, præcis hvad der foregår på universitetet.

Der var ikke umiddelbart flere detaljer om skyderiet.

Politiet i Mount Pleasant oplyser ifølge FOX 17, at andre skoler i byen er lukket ned som en sikkerhedsforanstaltning.

Det er kun to uger siden, at USA oplevede et blodigt skoleskyderi i Florida.

Her blev 17 mennesker dræbt, da en tidligere studerende trængte ind på Marjory Stoneman Douglas High School i byen Parkland.

Siden har flere af de overlevende elever fra skolen demonstreret og udtalt sig i medier med krav om, at de amerikanske våbenlove bliver skærpet.

Præsident Donald Trump har ytret ønske om at uddanne og bevæbne nogle lærere på hver skole.

Desuden har Trump luftet tanker om at indføre skrappere baggrundstjek af folk, der køber våben og muligvis øge aldersgrænsen for, hvem der må købe visse typer våben.