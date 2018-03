Nej, Svend Løbner - jeg taler ikke volden frem. Men du fordrejer det, jeg siger

Replik: Jeg må rose Svend Løbners evne til at overfortolke og overanalysere i avisen Danmark den 27. februar. Det er nærmest imponerende, hvordan Løbner formår at fordreje mine ord, så de passer direkte ind i hans egen politiske agenda.

Jeg er helt med på, at Løbner og jeg ikke er på bølgelængde rent politisk. Fred være med det! Det er imidlertid det rene nonsens, når Løbner klandrer mig for at føre en voldsretorik, fordi DF ikke naivt bifalder den masseindvandring, Danmark og Europa har været vidner til de sidste mange år. Løbners skriv er i min optik en helt håbløs fordrejning af ord og talemåder, og det kan jo undre en smule, når Løbner ellers gør sig til sprogekspert gennem hele indlægget.

Jeg kan heller ikke lade være med at påtale Løbners påstand om, at alle muslimer i Danmark er trætte af islamismen og hylder demokratiske, danske værdier. Det er desværre langt fra sandheden, og jeg ved ikke, hvordan historier om parallelsamfund, kvindeundertrykkelse, bandekriminalitet, social kontrol på muslimske friskoler etc. er gået Løbners næse forbi? Måske er det konsekvensen af hans altoverskyggende arbejde med at forvrænge mine ord?!