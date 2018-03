Real Madrid-stjernen Luka Modric er havnet i fedtefadet.

Midtbanespilleren er tiltalt for at have talt usandt, da han i juni sidste år gav vidneforklaring i en retssag mod Dinamo Zagrebs tidligere topchef Zdravko Mamic, der er anklaget for korruption. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Modric sagde i retssalen, at han underskrev en tilføjelse til sin kontrakt med Dinamo Zagreb i 2004.

Da Modric blev adspurgt i 2015, sagde han ifølge anklagemyndigheden, at han underskrev tilføjelsen efter sit skifte til Tottenham i 2008.

Det er i Kroatien strafbart med op til fem års fængsel at begå mened.

Modric skiftede til Real Madrid i 2012.

Den tidligere Zagreb-boss er ifølge nyhedsbureauet AP anklaget for magtmisbrug og svindel sammen med broren Zoran Mamic og to andre personer.

Den forhenværende chefs misbrug endte med at koste det tidligere mesterhold mere end 15 millioner euro. Det svarer til mere end 110 millioner kroner.

Angiveligt blev der begået underslæb gennem lidt for kreative handler med spillere. Blandt andet er der ifølge anklagerne blevet fusket, da Luka Modric skiftede fra Zagreb til Tottenham i 2008.