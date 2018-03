Den ordinære generalforsamling i Hårslev Vandværk vil have rent vand i hanen hurtigst muligt.

Hårslev: Der skulle både bruges et større lokale og bæres flere stole ind, da en velbesøgt generalforsamling i Hårslev Vandværk torsdag aften nikkede et første ja til bestyrelsens planer om at opløse sig selv, og sende forsyningsopgaven videre til naboerne ved Gamby-Hindevad Vandværk.

Hårslev er et af de fire nordfynske vandværker, der lige nu kæmper mod en forurening med sprøjtemidler, og allerede den 15. marts skal bestyrelsen kunne lægge en realistisk handlingsplan frem for Nordfyns Kommune.

Kommunens krav er, at der skal være rent vand i hanerne senest 1. juni næste år, og efter at have vendt de mulige løsninger blev sammenlægningsplanerne sendt videre til en ekstraordinær generalforsamling den 13. marts.

Spørgsmålet kan først endeligt afgøres på en ekstraordinær forsamling, fordi man her kan stemme ved almindeligt flertal blandt de fremmødte. Hvis det bliver et officielt ja fra Hårslev, er det op til andelshaverne ved Gamby-Hindevad Vandværk at tage det sidste skridt mod sammenlægning ved deres generalforsamling senere på måneden.