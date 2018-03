Hvorfor ikke forbyde solbriller, når man alligevel er i gang?

Ghettoforbud: Der er lavt til loftet i den danske andedam i disse år. Burkaforbuddet er det seneste lavpunkt i nederdrægtigheden, når det gælder at tryne vore muslimske medborgere.

Umiddelbart kan det virke komisk, at netop vi danskere vil opstille regler for påklædning, al den stund danskerne og i al fald danske mænd har ry for at være verdens dårligst klædte. Og skal vi endelig til at blande os i, hvordan hinanden fremtræder og går klædt er der langt mere oplagte opgaver.

Hvad med at forbyde solbriller? Det er yderst sjældent, at sollyset på disse breddegrader er så skarpt, at solbriller er påkrævede. Og dybest set er det vel uopdragent, at man ikke er parat til at se den anden i øjnene. Eller øretelefoner eller -bøffer, som gud og hvermand bærer i dag? I realiteten er det da asocialt, at man på gader og stræder ikke er parat til at møde sine medmennesker med et åbent øre.

Men bare rolig - jeg er naturligvis godt klat over, at det såkaldte maskeringsforbud intet har at gøre med hverken anstændig social optræden eller ligestilling.

Det handler ene og alene om at genere, ydmyge og drille en minoritet her til lands. De toneangivende partier håber på den konto ved næste valg at score de marginale stemmer på det bagerste bord i bodegaen. Danske politikere med format og integritet er en mangelvare i disse år. For DF er nedgørelsen af muslimerne en mærke- og hjertesag, Socialdemokratiet har forlængst droppet partiets humanistiske værdier og er med på den værste, og i Venstre er det de nationalkonservative og ikke de liberale, der har overtaget. Man skulle have troet, at Liberal Alliance havde sat sig imod endnu et forbud.

Men efter at LA var med til at forbyde Uber, har partiet forladt alle principper og er i dag drevet af ren opportunisme. Egentlig er jeg ikke bekymret for muslimerne. De klarer sig nok. De moderate muslimer - det store flertal - trækker formentlig på skuldrene og ser blot forbuddet som endnu en fjendtlig handling fra det danske samfund. De ekstreme muslimer gnider sig i hænderne. De rekrutterer proselytter på et skærpet modsætningsforhold til det omgivende samfund. Et burka forbud underbygger deres fortælling om en dybtgående religiøs kamp mellem dem og os. Et forbud er vand på ekstremisternes mølle.

I virkeligheden eksisterer der en uheldig alliance mellem de mest formørkede tilhængere af et forbud mod burka og islamisterne, der kan gejle hinanden op.

Næh, min bekymring går på, at burkaforbuddet er endnu en pind til de vestlige værdiers ligkiste. Religionsfrihed, tolerance, retten til at være forskellig, og friheden til at klæde sig på som man har lyst til går fløjten. DF, S og V kaster sig over nogle håndfulde muslimer alt imens de reelle udfordringer forbliver uløste; klimaforandringerne, det kemisk-industrielle landbrug som ødelægger dansk natur og den stigende social ulighed i Danmark.

Danmark har færre migranter end mange andre europæiske lande og de praktiske problemer, de giver, kunne løses uden store armbevægelser. I stedet prøver S, V og DF at tegne et alarmerende billede af flygtningesituationen - det seneste ghetto-udspil er en del af den fortælling. Samtidig med at partierne sætter alt dansk først; jf Socialdemokratiets tese om, at Danmark skulle være verdens bedste opfindelse.

Det, vi ikke kender, og det udenlandske bliver nedgjort. Tag Mette Frederiksen brug af London som et skræmmeeksempel på et multikulturelt samfund, vi ikke ønsker os. Uanset at London i virkeligheden bør være et forbillede med tolerance og ordentlighed. Frem til næste valg vil retorikken i udlændingepolitikken blive yderligere skærpet med krav om nye forbud og såkaldte stramninger. Det bliver ikke kønt at se på.