Effekterne af en strejke. Levebrødspolitikerne har skylden for at det er endt som det er

Jeg sidder i den lokale hal. Sønnen er til gymnastik. Jeg sidder i cafeteriet med en varm kop kaffe og kigger ud af vinduerne på snevejret. Mit blik falder på det børnehus, mine tre børn går i. Her i byen er der to børnehuse. Her er også kommunale og private dagplejere. Byen har også en større skole med elever fra oplandet og et mellemstort plejehjem med dertilhørende kort tids aflastningspladser, demensafsnit, og hjemmeplejegruppe.

Effekten af en strejke her i min by vil kunne mærkes. Den vil kunne mærkes for alle os forældre med børn i børnehusene og ved dagplejerne. Hvor skal de passes under strejken?

Svaret er jo nemt nok. Man må selv finde pasning. Det kan da også lade sig gøre for dem der har forældre i byen eller tæt på, hvis de altså er på pension, førtidspension eller arbejdsløse. Det er dog nok de færreste der har forældre der er det. Os, der har forældre, der bor langt væk, eller hvis forældre ikke er gået på pension eller førtidspension, mangler stadig pasning for at kunne passe vores arbejde. For uden pasning har vi svært ved at passe vores job. Og lad os nu bare erkende, at de færreste af os har et job, hvor vi kan tage børnene med.

Men nok om os forældre, som får svært ved at passe vores jobs. Der er jo også dem med børn i folkeskolen. De bliver lige så dårligt stillet som os med børn i institutionerne. Vi har også plejehjemmet. Ja, plejehjemmet vil jo nok også blive ramt af strejke. Dér er der dog et akutberedskab (weekendbemanding), der træder i kraft. Lad os nu bare få den snak overstået. I en normal weekend er der sjældent tid til meget andet end dét der er strengest taget nødvendigt. Hvis der skal doseres medicin, er man næsten nødt bruge ens arbejdsgiverbetalte frokostpause. Frokosten bliver jo så ikke indtaget. Borgerne, som modtager hjælp af hjemmepleje eller bor på plejehjem, vil kun få hjælp til det mest livsnødvendige. Det vil sige, at det ikke er alle dage, de kan få støttestrømper på eller få besøg. Mange må selv stå for mad og indtagelse af medicin. Ting, de normalt får hjælp til. De vil ikke få gjort rent, vasket tøj, lagt rent sengetøj på eller få personlig pleje. Det vil kun være de allerhøjst nødvendige ting de får hjælp til.

Det får store konsekvenser for den by, jeg bor i. Konsekvenser, jeg ikke kan forsvare. Konsekvenser, hvis skyld kan henledes til regeringen. Hvorfor skriver jeg regeringen? Ja, det er fordi Sophie Løhde og Thulesen Dahl begge på Twitter har skrevet, at regeringen har indbudt til forhandlinger. Forhandlinger, som det ellers er KL, der skal stå for. Lige på nær på det statslige område. Store dele af grunden til sammenbruddet i forhandlingerne skyldes løn; ja, jeg er ked af at sige det, Sophie. Når i ikke engang vil vise jeres såkaldte papir med lønrammen, men påstår i har en, kan man undre sig, om i overhovedet har forberedt jer. Har I da overhovedet gjort jer tanker om lønniveauet!? I stedet for at forholde jer til jeres excel-arks magi, så se da lige at få fingeren væk fra tasterne og kig på, hvordan Danmark ser ud. Endnu vigtigere for lønrammen; se da på, hvordan Det Økonomiske Råd vurderer, at lønnen i det private kommer til at udvikle sig! For hvis man sammenholder det med de horrible lønstigninger, I har lagt på bordet. Ja, I skulle skamme jer! Vi vil jo kun have en retfærdig løn for vores arbejde, anerkendelse og vores arbejdsgiverbetalte frokostpause sikret. Og så er der jo lige det med lærernes arbejdstidsregler. I ønsker da vist ikke, at de skal have lov til at arbejde på lige fod med os SOSU'er, sygeplejersker, læger, lærere og mange flere faggrupper.

Jeg frygter, at I vil gribe ind på samme måde, som i gjorde i '13 mod lærerne under lockouten! Jeg gruer for strejken og de konsekvenser, det har for lokalsamfundet og resten af landet. I skulle skamme jer! Se nu at få indgået en fair overenskomst i forligsinstitutionen, så vi ikke behøver at strejke, men udføre de job, vi kan lide og har valgt med hjertet. Danmark vil gå i stå på grund af jer levebrødspolitikere. Jeg håber, I har en god smag i munden!