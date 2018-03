Storbritannien og EU har et fælles ansvar for at finde løsning ved grænsen mod Nordirland, siger Theresa May.

Et af de vanskeligste spørgsmål i forhandlingerne mellem briterne og EU handler om grænsen mellem Irland og Nordirland.

- Vores afsked med EU skaber meget særlige udfordringer for Nordirland og Irland, siger May fredag, hvor hun udlægger sin vision for det kommende brexit.

- Vi tilsluttede os EU sammen for 45 år siden. Det er ikke overraskende, at vores beslutning om at udtræde har skabt ængstelse og et ønske om konkrete løsninger, siger hun ifølge britiske BBC.

Storbritannien og EU har et fælles ansvar for finde en løsning, så man undgår en hård grænse mellem Irland og det britiske Nordirland efter brexit, understreger hun.

- Vi har hele tiden været tydelige omkring, at vi ikke vil gå tilbage til at have en hård grænse i Nordirland.

Men premierministeren understreger i talen fredag, at Storbritannien ikke på egen hånd kan beslutte, at den ikke vil indføre en hård grænse mod Irland. Den beslutning er også op til Irland og EU.

Hun gentager, at hun har visse bekymringer i forhold til det udspil, der er kommet fra EU's side.

EU har foreslået, at Nordirland bliver inden for EU's toldunion. Tanken er, at det skal fjerne behovet for at etablere en grænse mellem Storbritannien og Irland, efter briterne forlader EU.

I sin tale fredag betegner May forslaget som uacceptabelt, fordi det vil skære igennem Storbritanniens indre marked.

Der er også en række bekymringer i forhold til den nordirske fredsproces.

Efter planen skal Storbritannien forlade EU 29. marts 2019, men landet ønsker en overgangsperiode på to år efter det for at sikre en mere glidende overgang i det fremtidige forhold mellem Storbritannien og EU.