Siden stormfloden og oversvømmelsen i natten til 5. januar 2017 har båden Delfinen ligget på land på Drejet ved Torø.

Ejeren af båden har ikke fjernet den, selvom Thorøhuse Bylaug gerne ser, at Delfinen fjernes fra stranden.

Fyens Stiftstidende har forsøgt at få fat i ejeren af Delfinen for at høre om planerne for båden. Men det er ikke lykkedes at få ejeren i tale.

Jordstykket, som Delfinen ligger på, er ejet af et oldermandslav i Saltofte.

Vi har været i kontakt med lavets formand Arne Hviid. Han ønsker ikke at kommentere Delfinen eller dens fjernelse.