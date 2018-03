I mere end et år har båden Delfinen ligget strandet og efterladt på Drejet ved Torø. Thorøhuse Bylaug vil gerne have den fjernet, men det er en bekostelig affære.

Det mener Bolette Eggers, der er formand for Thorøhuse Bylaug, og mange andre i den idylliske landsby. De mener, at den forstyrrer og skæmmer udsigten. Også, fordi den forfalder, og den er ved at gå i stykker.

"Delfinen" "Delfinen" er en båd, som var fortøjret ved Torø i januar 2017, da der var stormflod og oversvømmelse. De øgede vandmasser skabte problemer mange steder langs kysten i Assens Kommune. I Assens by gik vandet op over havnekajen og et stykke op i Østergade.Og i forbindelse med stormfloden rev båden sig løs, og da uvejret var drevet over, var "Delfinen" landet på Drejet ved Torø. Her har den ligget på land lige siden. Ejeren af båden har endnu ikke fjernet den.

Her har den så ligget siden på et stykke jord, som er ejet af oldermandslavet i Saltofte. Ejeren har ikke fjernet sin båd i den periode.

Her ramte stormfloden Assens Kommune, så vandstanden steg voldsomt flere steder. Blandt andet på i Torø Huse, hvor vandet nåede 1,7 meter over normalt leje - og et par centimeter over danske kvinders gennemsnitshøjde.

Men ønsket er, at Delfinen, der vejer cirka syv ton, bliver fjernet.

Men det er ikke bare sådan lige til, fortæller Bolette Eggers.

- Den ligger på et sted, hvor vi ikke kan få en kranbil til, for vi kan ikke få en kranbil over broen til Drejet. En blokvogn, som en kranbil skulle løfte den over på, ville ikke kunne lade sig gøre, fordi broen er ikke stor nok til det. Den ville kunne komme over broen, hvis den bliver skåret i stykker på stedet.

- Og hvis man begynder at skære i det, skal båden være pakket ind, fordi det er glasfiber, og det går ud over miljøet. Det er også derfor, det bliver dyrt. Hvis det bare var en mindre båd, hvor man kunne bruge en traktor, men den ligger jo på land.

Derfor vil det også blive en bekostelig affære at få Delfinen fjernet. Bolette Eggers har indhentet et tilbud, der lyder på 40.000 kroner. Penge bylavet ikke har.

Derfor har Thorøhuse Bylaug søgt Assens Kommunes Lokalsamfundspulje om midler til at få båden fjernet, men fik afslag.

- Vi er trætte af, at den ligger der. Nogle er mere ligeglade, mens andre synes, at bylavet virkelig skal finde penge til at få den fjernet. Men vi kan ikke bruge 40.000 kroner på det. Vi har søgt Energi Fyn. De giver besked i april, og vi vil også spørge kommunen, om de muligheder for at løfte projektet, siger hun.