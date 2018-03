Spodsbjerg Station, som den stadig kaldes, er et flot eksempel på bevaring af en lokalhistorisk bygning. Bortset fra, at de originale røde mursten er blevet pudset mørkerøde, står facaden og siderne originalt. Også en lille sidebygning er bevaret i stil med det oprindelige.

Spodsbjerg Station var i Langelandsbanens tid også omstigningssted for Langelandsbælts færgerejsende. Da stationen blev indviet, sejlede der dampere til Nakskov.

Ældre langelændere vil i dag også kunne huske tiden med badetog til Spodsbjerg. Badetog-vognen udgik fra Rudkøbing og blev under badeopholdet parkeret på et sidespor ved banens grusgrav.

Efter banens ophør kort før Langelandsbroens åbning i 1962 er bygningen blevet brugt til kontorformål af blandt andet Sydfyenske Dampskibsselskab og senest af rederiet Danske Færger, som nu har afhændet stationen. Inden salget var det med i rederiets overvejelser at anvende bygningen til nyt hovedsæde, men en tilpasning og udvidelse ville blive for dyr. Nu er rederiet ved at rykke ind i et lejemål i Svendborg.

Stationens tilknyttede pakhus anvendes af Spodsbjerg Borgerforening.