- Men det foregår jo typisk i en weekend, der berører to uger. Jeg vil helst leje ud på ugebasis eller for længere perioder, og helst det hele på én gang, siger Mogens Mikkelsen.

- Jeg synes bare, at bygningen, ligesom lodsstationen, var så fin og flot. At Danish Pilot Service dukkede op og ville leje, var bare heldigt, siger Mogens Mikkelsen videre.

Da Mogens Mikkelsen besluttede sig for at købe den gamle jernbanestation, havde han ingen konkrete planer for anvendelsen.

Mogens Mikkelsen har tilknytning til Spodsbjerg i kraft af et sommerhus på Solbakken - et sommerhus, som i øvrigt blev præmieret af Rudkøbing Kommune i 2004 for dets flotte arkitektur.

Tidligere har Mogens Mikkelsen drevet savværk i Davinde, men det er nu overtaget af sønnen.

Selv om Mogens Mikkelsen er 84 år, sidder han ikke bare derhjemme og triller tommelfingre og "læser avis", som han siger. Han har flere planer for både Spodsbjerg, Langeland og Odense.

- Både jernbanestationen og den gamle lodsstation har en fantastisk beliggenhed - tænk på på udsigten fra toppen af lodsstationen ud over de tre havne, der er her. Spodsbjerg har det hele. Jeg regner med, at det bliver det nye Skagen. Jeg arbejder også på at få nogle af de store krydstogtskibe til at kaste anker ud for Spodsbjerg. Jeg er i kontakt med flere rederier, og jeg har også snakket med borgmester Tonni Hansen om ideen. Man kunne så sejle passagererne ind til Spodsbjerg. Herfra kunne de interesserede blive kørt videre til Rudkøbing, Koldkrigsmuseet, Skovsgaard, Egeskov Slot, H.C. Andersens hus i Odense, eller hvad de nu kunne være interesseret i, siger han og tilføjer:

- Vi har ret mange spændende ting på Langeland. Jeg synes virkelig, at vi har noget at byde på.

Mogens Mikkelsen har planer om at arrangere åbent hus i Spodsbjerg til foråret engang.