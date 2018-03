Regeringen regner ikke med et stort forlig, men gennemfører tingene i sit nye ghettoudspil i samarbejde med de partier, der vil være med.

Det siger økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA), som er chefforhandler på vegne af regeringen. Han har inviteret Folketingets partier til et sættemøde fredag, hvor parterne ser hinanden an.

FAKTA: Lejeres renoveringspenge skal gå til ghettoer Som en del af regeringens nye ghettoudspil lægges der op til at tage 12 milliarder kroner fra Landsbyggefonden til at nedrive, genopbygge og renovere ghettoer rundt i Danmark.



Læs mere om Landsbyggefonden her:



* Landsbyggefonden er en pulje, som lejere i almene boliger indbetaler til over deres husleje.



* Pengene kan bruges til renovering af gamle køkkener, rådne vinduer og andet.



* Der findes i alt 611.000 boliger i den almene sektor i Danmark, hvor der samlet bor lidt over en million mennesker.



* I de 57 udsatte boligområder, som regeringen kalder dem, bor der samlet 120.000 personer.



* Regeringen vil bruge 12 milliarder kroner i udsatte boligområder, hvor 12 procent af beboerne i den almene boligsektor bor.



* De resterende 88 procent må i perioden nøjes med at få renoveret for ni milliarder kroner ifølge regeringen.



Kilde: Ét Danmark uden parallelsamfund - Ingen ghettoer i 2030.

Han mener, at det er helt fair, at 12 milliarder kroner tages fra Landsbyggefonden, som bruges til at renovere lejeres boliger over hele landet.

- Jeg synes, det er en fair fordeling, for vi står i Danmark med det problem, at vi har nogle ghettoområder. Vi skal sørge for, at Danmark ikke får de samme boligpolitiske problemer, som vi har set i Paris, Bruxelles og flere svenske byer, siger han.

12 milliarder kroner afsættes i perioden 2019 til 2026 til at renovere og nedrive i de udsatte boligområder. Det er penge, som borgere i almene boliger har sparet op til over huslejen med henblik på renovering.

Økonomi- og indenrigsministeren mener, at det er afgørende, at der bliver sat ind nu.

- Det her er et helt afgørende tidspunkt i dansk politik, hvor vi enten træffer beslutning om, at vi ikke skal have ghettoer, eller også gør vi det modsatte, siger han.

Dansk Folkeparti hæfter sig ved det store beløb, men vil ikke udelukke noget, inden forhandlingerne for alvor er gået i gang.

- 12 milliarder kroner er rigtig mange penge, ligegyldigt hvor de kommer fra. Nu skal vi se, hvad det koster, hvad de skal bruges til, og hvad konsekvenserne er, siger finansordfører Rene Christensen (DF).

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, er kritisk over for at bruge lejernes penge.

- Der er selvfølgelig en diskussion i rimeligheden i, at de mange helt almindelige lejere skal finansiere hele regeringens udspil, siger hun.

På nogle områder vil Socialdemokratiet gerne gå længere, end regeringen lægger op til.

- Det handler om at stille større krav ikke mindst til kvinder med indvandrerbaggrund om, at de skal i arbejde, og indtil de kan komme det, skal de bidrage mere.

- Og så vil vi gerne have et større fokus på privatskolen og folkeskolen, vi vil gerne have spredt eleverne noget mere, siger Mette Frederiksen.