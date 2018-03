Politikere fra det tekniske udvalg mødes snart igen med repræsentanter for det ærøske færgeselskab. Udspillet fra Langeland er fifty-fifty-betaling for nyt færgeleje.

Men så er der lige det med pengene. Selskabet ÆrøXpressen A/S, der hører hjemme i Marstal, har henvendt sig med en opfordring til kommunen om etablering af et færgeleje i Rudkøbing. Selskabet forventer at kunne gå i gang med sejladsen i foråret 2019, og derfor haster det.

- Vi er selvfølgelig positivt stemt. Ikke mindst for turismen vil det betyde meget, hvis der igen kommer en fast færgeforbindelse mellem Rudkøbing og Marstal, siger Bo C. Nissen (C), formand for Trafik-. Teknik- og Miljøudvalget.

Et foreløbigt overslag på at ombygge dette færgeleje lyder på cirka 9 mio. kroner. Og de penge kan kommunen i givet fald nok låne. Penge som færgeselskabet løbende kunne betale tilbage til kommunen over en længere årrække via havneudgifter efter nærmere aftale, lyder forslaget fra færgeselskabet.

- I første omgang skal vi hurtigst muligt mødes igen med repræsentanter for færgeselskabet. I det møde deltager også borgmester Tonni Hansen. Vi har mødtes tidligere med repræsentanter for færgeselskabet, og det er bestemt kompetente folk. Vores udspil vil være, at færgeselskabet betaler halvdelen af de 9 mio. kroner, siger Bo C. Nissen.

Baggrunden for udspillet om fifty-fifty-betaling er ifølge Bo C. Nissen også risikoen for, at færgeselskabet går konkurs efter for eksempel et års sejlads.

- Så vil Langeland Kommune hænge på alle pengene. Der er jo også andre lokale projekter, som vi gerne vil støtte. For eksempel en ny stenmole i Bagenkop, fortsætter Bo C. Nissen.