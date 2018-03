Tidligere ærøborgmester Jørgen Otto Jørgensen fortæller om et arbejdsliv, der begyndte som 11-årig. Erfaringen giver ham en ballast og værktøjer, som han ville ønske, at de unge kunne få i dag.

