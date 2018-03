Både Storbritannien og EU må acceptere, at ingen af dem kan få præcis, hvad de vil have, siger Theresa May.

Premierminister Theresa May holder fredag eftermiddag en tale om sin vision for et "ambitiøst økonomisk samarbejde" med EU.

Her siger hun, at den kommende aftale skal bestå fem forskellige prøver.

Først og fremmest skal den aftale, der bliver forhandlet på plads med EU, respektere resultatet af sidste års folkeafstemning, hvor de britiske vælgere stemte for at forlade EU.

Vejen mod et britisk EU-farvel Den britiske premierminister, Theresa May, holdt fredag tale om Storbritanniens fremtidige forhold til EU. Hun har opstillet fem prøver, som den kommende aftale med EU skal bestå.



* 23. marts: EU's stats- og regeringschefer holder topmøde og ventes at vedtage retningslinjer for forhandlinger om rammerne for det fremtidige forhold.



* Oktober 2018: EU ønsker at få afsluttet forhandlingerne, så der er tid til at få oversat dokumenter til alle EU-sprog.



* 29. marts 2019 ved midnat: Storbritannien forlader efter planen EU. En overgangsordning, hvor briterne accepterer at følge alle EU-regler uden at være med til at træffe beslutningerne, kan i givet fald træde i kraft.



* I sin tale fredag siger May, at briterne og EU er tæt på at være enige om betingelserne for en overgangsperiode i tiden efter 29. marts 2019.



Kilder: EU-Kommissionen, politico.eu.

- Det var en afstemning om at tage kontrol med vores grænser, love og penge, siger May.

- Men det var ikke en afstemning om et fjernt forhold til vores naboer, siger premierministeren og understreger, at hun ønsker "det bredest og dybest mulige partnerskab" med EU efter skilsmissen.

En anden af premierministerens fem prøver handler om at beskytte britiske arbejdspladser, og samtidig arbejde sammen mod et fælles mål om at sikre økonomisk vækst.

Hun tilføjer, at både Storbritannien og EU må acceptere, at "ingen af siderne kan få præcis, hvad de vil have". Men hun understreger, at hun er overbevist om, at parterne kan forhandle sig til enighed.

May erkender også, at den britiske adgang til EU's indre marked "vil blive mindre, end den er nu", efter at briterne forlader unionen.

- Vi forlader det indre marked, så tilværelsen bliver anderledes. På nogle måder vil vores adgang til hinandens markeder blive anderledes, siger May.

For EU handler det om at beskytte det indre marked, siger EU's brexitforhandler, Michel Barnier, fredag ifølge DR:

- Storbritannien har besluttet sig for at forlade EU. Det er deres valg, ikke vores. Og nu skal vi beskytte det indre marked og vores politikker, siger han.

Barnier hilser det i en besked på Twitter velkommen, at May med talen har bragt mere klarhed over Storbritanniens intention om at forlade EU's indre marked og toldunion samt over landets holdning til en fremtidig handelsaftale.

Theresa May udtrykte ønske om en frihandelsaftale, der dækker de fleste sektorer. Den skal være mere vidtrækkende end aftalen med Canada, men ikke så omfattende som aftalen med Norge, der er medlem af Det Europæisk Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

May holdt talen i Londons Mansion House, efter at hun torsdag havde møder med EU-præsident Donald Tusk.

De to ledere drøftede ifølge en EU-diplomat "reelle politiske problemer" i forbindelse med brexit.