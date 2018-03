Nyborg: Nyborgs butiksliv fik et grimt hul i tandrækken, da Kent Multibrands lukkede i efteråret 2016 og efterlod et af byens bedst placerede butikslokaler gabende tomt. Siden har der været mange spekulationer om, hvem der skulle overtage lejemålet.

Vi handler lokalt Kunderne holder på pengene. Sådan lød forklaringen fra den daværende indehaver af Kent Multbrands, Thomas Due Hansen, da den ikoniske tøjbutik var nødt til at lukke i 2016. Indenfor kort tid lukkede yderligere to tøjforretninger i byen. Det fik diskussionen om byens handelsliv til at blusse op igen. En detailhandelsanalyse har efterfølgende vist, at nyborgenserne generelt er gode til at handle lokalt. For Nyborg by viser det sig, at 98 procent af dagligvarerne bliver handlet der, hvor man bor. For udsalgsvarer er det op mod to tredjedele.



Samme analyse viser dog også, at antallet af butikker er faldet med en tredjedel siden 2006, mens den samlede omsætning er skrumpet med fem procent.