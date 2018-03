Alen Meskovic er især kendt for digtsamlingen "Første gang tilbage" og romanen "Ukulele-jam", hvor han trækker på sine personlige oplevelser som flygtning fra et krigshærget land.

I 1994 flygtede han fra borgerkrigen på Balkan og havnede i Nyborg, hvor han boede i en flygtningelejr og gik på Nyborg Gymnasium, inden han senere debuterede som prosaist og lyriker i Danmark.

- Der er mennesker, som i tidens løb har inspireret mig til at blive bedre til at skrive. Jeg har nydt godt af andres feedback og erfaringer med at skrive litteratur, forklarer Alen Meskovic, som efter gymnasiet i Nyborg har boet to år i Odense.

Hen over i alt fem samlinger i foråret skal eleverne på akademiet forfatte deres egne litterære tekster, som til sidst udgives i en fælles antologi med titlen "Stemmer fra OS". I det forløb vil Alen Meskovic hjælpe de skriveglade unge med at imødegå de faldgruber, han selv stødte på i sine spæde år som forfatter.

Forfatterakademiet afsluttes med et offentligt arrangement 17. maj./EXP