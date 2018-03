Hvor skal de mange familier bo, hvis FAB og Civica som foreslået i regeringens ghetto-udspil tvinges til at droppe over 2000 lejemål i Vollsmose?

Det spørgsmål stillede begge direktører for de to boligorganisationer i torsdagens udgave af Fyens Stiftstidende, og nu kommer den ene af dem, Jacob Michaelsen fra FAB, med et forslag:

Lad os bygge almene familieboliger i det nye boligområde ved Dalum Papir:

- Vi så gerne, at man gjorde som i København, hvor man bruger planloven til at sige, at 25 procent i en ny bydel - som f.eks. Dalum Papir - skal udlægges til almene boliger. Det har man indtil nu ikke villet lytte til i Odense, hvor man vil have private til at udvikle området. Men det kunne jo ellers være en god måde at flytte nogle beboere fra et postnummer til et andet, hvor de i hvert fald ikke ville være i overtal, siger Jacob Michaelsen.

Hvis man ikke finder et nyt område at opføre nye almene familielejemål, kommer den store fraflyttede gruppe fra Vollsmose i stedet til at belaste andre områder med almene boliger, så de risikerer at havne på ghettolisten, påpeger Jacob Michaelsen.

Byrådsflertallet i Odense har ifølge FAB-direktøren besluttet sig til at øremærke kvoterne for almene boliger til at opføre nye seniorbofællesskaber, som har været efterspurgt i en årrække. Men en del bruges også til almene studieboliger, som man har vedtaget at opføre væsentligt flere af de senere år, selv om der også er en stor efterspørgsel efter netop almene familieboliger. Det var en af grundene til, at det røde byrådsflertal i efteråret besluttede at opføre 490 nye almene boliger i Odense, hvor halvdelen dog blev reserveret til studerende.