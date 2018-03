3

Matthias Gaul Riesling 2016 Terrain Calcaire, Pfalz, 12,5 procent, 130 kroner hos Bichel.dk: Frisk pære og lys vingummi i næsen, de to dufte er også godt repræsenteret i munden med fornemmelsen af pæreskræl og en vis sødme - tyskeren i Pfalz giver los for sødmen i forhold til Léon Beyer på den anden side af grænsen i Alsace. Men her er samtidig en mundvandsdrivende syre, som gør vinen frisk og et godt match til salat med kylling eller fisk. Fem små stjerner.