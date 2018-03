Først sendte Magasinet Rejsers læsere og Facebook-brugere feriebilleder ind til konkurrencen "Årets feriefoto", og siden kunne Facebook-brugerne på facebook.com/MagasinetRejser like og dermed stemme på bedste billede i tre kategorier, udland, Danmark og camping. Og endelig blev vinderne kåret under "Ferie for Alle" i Herning i sidste weekend. Til hver af vinderne var der et gavekort på 5000 kroner til brug hos Bravo Tours, mens nummer to i hver kategori kunne tage hjem med et gavekort på 2500 kroner.

Blandt alle, der likede et billede, trak vi lod om endnu et gavekort på 5000 kroner fra Bravo Tours. Den heldige blev Mette Dalby Mandix. Til lykke til alle.

Her er de tre vinderbilleder.