Brylle: Der er håb for folk med ømme fødder og ligtorne, der trykker de forkerte steder. Tirsdag 6. marts åbner Else Worm Jørgensen nemlig en fodplejeklinik på Dannesbovej 1B.

"Jeg har valgt at skifte spor og starte som selvstændig fodplejer. Det, der har motiveret mig, er, at jeg ønsker den nære kundekontakt samtidig med, at jeg kan give kunden en følelse af velvære", fremhæver Else Worm Jørgensen i en presseskrivelse.

Hun har været hjemmegående i en årrække.

Søndag 11. marts holder den nye fodplejer åbent hus i klinikken fra kl. 13-16. Både for kunder, naboer og familie og venner. /EXP