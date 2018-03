Det er endelig lykkedes at lokalisere årsagen til, at en tyndspartel ikke kunne tåle vand i svømmehallen i Haarby. Det er dog endnu uvist, hvornår svømmehallen er klar til byde svømmere velkommen.

Haarby Svømmehal I 2011 viste en rapport fra Cowi, at der er brug for renovering af Haarby Svømmehal, fordi der er problemer med vandbehandlingsanlægget, ventilationen og betonkonstruktionen. Det betyder, at der er betydelige kloridbetingede tæringer i armeringsjernet i promenadedæk og bassinvægge. Flere gange er der blevet sat penge af til renoveringen, men først i april 2017 bliver arbejdet sat i gang.Efter planen skulle svømmehallen åbne og være klar til brug 1. februar, men det blev udskudt, da det viste sig, at en tyndspartel ikke kunne tåle vand.

- Det er et specialprodukt, som vi har konstateret en fejl på. Enten en produktfejl, eller at produktet lover noget, det ikke kan. Det er er blevet fjernet og erstattet af noget andet, som vi har testet, at det kan det, det skal, fortæller projektchefen, der naturligvis glæder sig over, at det er lykkedes at lokalisere årsagen.

- Det er dejligt. Ikke at vi har bøvlet med et fejlbehæftet produkt, men at vi har fundet en løsning. Det er positivt. For det er frustrerende, når man har et produkt, som man arbejder med i byggebranchen, og som pludselig ikke ter sig, som ventet.

Den fejlbehæftede tyndspartel blev brugt som et ekstra lag oven på betonen, og den skulle hærde op som beton. Det gjorde den ikke. I stedet blev den opløst, når den kom i kontakt med vand.

- Når man bygger i beton, så er der nogle tolerancer for, hvor præcist man kan bygge og støbe. De tolerancer er ikke præcise nok, når for eksempelvis vand skal løbe over en kant. Det skal jo være tilnærmelsesvis 100 procent vandret, for at det løber vandret over en kant. Den forskel, der er fra betontolerencer til det er endeligt færdigt, bruger man spartelprodukter til at rette op. Det er de spartelprodukter, vi har fjernet og fornyet med et andet produkt, siger Søren Wittorff.