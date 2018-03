Sådan gør andre

Stevns: I 2014 lykkedes det Stevns Kommune at få Stevns Klint på Unescos verdensarvsliste. Derfor betragter man det stadig som noget forholdsvist nyt, fortæller Bjørn Voltzmann, der er vicekommunaldirektør i Stevns Kommune. Men han er dog ikke i tvivl om, at listen har betydning for den sydsjællandske kommune.

- Vi har fået et automatisk løft i antallet af besøgende. Vi kan se, at der er sket en tilgang på turisme på cirka 35 procent - uden at vi har gjort noget for at reklamere særskilt for det, siger Bjørn Voltzmann og tilføjer:

- Man kan sige, at vi er kommet positivt på landkortet med en rigtig positiv historie. Og det er lige præcis det, der er det store potentiale, som vi regner med, at vi kan bruge generelt som løftestang for hele Stevns Kommune.

Det tog i alt fire år, fra den dag man besluttede at arbejde for at komme på Unescos verdensarvsliste, til det blev til virkelighed.

- Og der ligger et kæmpe forarbejde omkring det at lave selve ansøgningen, siger Bjørn Voltzmann.

Han har ikke en præcis oversigt over, hvor meget det har kostet i kroner og øre at blive optaget på Unescos verdensarvsliste.

- Men vi har i hvert fald haft to til tre medarbejdere på fuldtid i et år til halvandet, og det kan jo hurtigt blive et sted mellem en og halvanden million kroner, siger han.