Svendborgs borgmester, Bo Hansen (S), mener ikke, de sydfynske kommuner skal gå efter at komme på Unescos verdensarvsliste, når parterne samtidig arbejder for at blive certificeret som Unesco-geopark. Han frygter, at de landbrugsorganisationer, der er positivt stemt for geoparken, vil blive utrygge, hvis geoparken og verdensarvslisten bliver blandet sammen.