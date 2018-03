Kørekort

De ældre bilister risikerer at være til fare for dem og andre, fordi de ikke længere skal undersøges af lægen for at få fornyet deres kørekort, lyder det fra Lægeforeningen. Ældre Sagen mener, at ny lovgivning er fornuftig.

- Min egen erfaring er, at de langt de fleste passerer (lægetjekket, red. ) fint. Men jeg tror også, at det, at man ved, at man skal til en lægeundersøgelse, gør, at der er nogle, der holder op af sig selv, siger han.

- Vi opfordrer politikerne til at genindføre tjekket, for det kan være med til sikre, at folk stopper med at køre bil, hvis de er til fare for dem selv og andre, siger Tue Flindt Müller, der er selv er praktiserende læge i Slagelse.

Samme gyldighed på kørekort uanset alder Det var regeringen, som i foråret 2017 fremsatte forslaget om at fjerne alderskrav ved kørekort til ældre.Dengang skulle bilister, der var fyldt 75 år tjekkes ved lægen hvert andet år, og hvert år, når de fyldte 80 år, inden de kunne få fornyet deres kørekort. Begrundelsen var, at det var overflødigt, besværligt og dyrt for de ældre med lægebesøgene. Lovændringen trådte i kraft 1. juli 2017 og betyder, at der er samme gyldighed på kørekort uanset alder. Ifølge Vejdirektoratet er der endnu ikke nogen tal, der viser, om ældre bilister i højere grad er involveret i trafikuheld end tidligere. Uheldstal fra 2017, hvor lovændringen blev gennemført, bliver først offentliggjort i maj i år. Kilder: Transport-, bygnings- og boligministeriet samt Ældre Sagen.

Før den dato skulle bilister på 75 år forbi lægen hvert andet år for at få fornyet kørekortet, mens det var hvert år, når man havde passeret de 80.

Trafiksikkerheden lider under, at ældre bilister ikke længere forbi lægen for at få fornyet deres kørekort. Det mener Lægeforeningen, som råber vagt i gevær, efter en lovændring pr. 1. juli 2017 har afskaffet det obligatoriske lægetjek.

- Vi har kigget på forskning, der specifikt vurderer effekten af aldersobligatoriske helbredsscreeninger, og vi vurderer, at de tyske analyser af uheldsdata ikke siger noget om effekten af den ordning, siger Mirjana Saabye, der henviser til forskning fra DTU samt undersøgelser fra Vejdirektoratet og Havarikommissionen for Vejtrafikulykker .

Lægeforeningen sætter dog spørgsmålstegn ved den danske forskning på området. Tue Flindt Müller peger på tysk materiale, der ifølge ham viser, at der er en overrepræsentation af ældre over 75 år, som er hovedansvarlige for trafikuheld. Netop i Tyskland er der ikke noget krav om en helbredsundersøgelse for ældre bilister.

- I Ældre Sagen er vi også interesserede i trafiksikkerhed, men vi synes ikke, det er en god idé at genindføre lovkravet. Det er, fordi forskning har peget på, at man ikke får en bedre trafiksikkerhed med aldersobligatoriske helbredsscreeninger. Det var også baggrunden for lovændringen, siger Mirjana Saabye, der er chefkonsulent i Ældre Sagen.

Ældre Sagen gør desuden opmærksom på, at lægerne stadig har en pligt til at reagere, hvis deres patienter har en sygdom, der bevirker, at de ikke kan køre bil.

- Så der er stadig et system, der gør, at man kan få at vide, at man grundet sit helbred kan få et kørselsforbud, eller at man har en sygdom, der gør, at man skal forny sit kørekort med en lægeattest, forklarer Mirjana Saabye.

Den forklaring køber formanden for attestudvalget i Lægeforeningen ikke.

- Nu er det sådan, at man i princippet går ned på kommunekontoret og får fornyet sit kørekort. Der er ikke nogen lægeundersøgelse knyttet til det. Det er kun, hvis man selv er i tvivl, om man ser godt nok, at man går op til lægen, for ellers går vi jo ikke og tjekker, om folk ser godt nok, siger Tue Flindt Müller.

- Handler det her ikke også om, at lægerne har mistet et indtægtsgrundlag efter lovændringen?

- Vi - de praktiserende læger - har i dag simpelt hen så travlt, så den tid, hvor vi ellers lavede kørekortattester, laver vi noget andet, som vi også får penge for. Det er ikke noget, der rykker ved vores økonomi. Jeg kan godt se, at når man skruer det sammen for hele landet, lyder det af et millionbeløb, men fordelt ud på 3500 praktiserende læger er det ikke dét, der gør, om vi er rige eller fattige, siger Tue Flindt Müller, der understreger, at det ikke er afgørende for Lægeforeningen, at det er de praktiserende læger, som sørger for at tjekke bilisterne.