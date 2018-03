Debat: Bryllupsturismen i Danmark

Synspunkt: Ingen er interesseret i proformaægteskaber i Danmark - hverken regeringen, kommunerne eller bryllupsbureauerne. Derfor er det bekymrende, hvordan debatten om bryllupsturismen i Danmark er kørt af sporet.

Der er i øjeblikket omkring 35 millioner kroner (Eurostat 2015) ikke-­EU-fødte EU-borgere og cirka 2,4 millioner (Eurostat 2017) af dem ankommer til EU hvert år gennem immigration. Det skal understreges, at den danske bryllupsindustris rolle i denne tilstrømning er mikroskopisk med cirka 10.000 (Berlingske Tidende) internationale vielser om året, hvoraf mange slet ikke bosætter sig i EU.

Det er en misforstået påstand, at hvis man bliver gift med en EU-borger, giver det automatisk ophold i EU. Misforståelsen udspringer fra direktivet 2004/38 EC, der overordnet giver ægtefællen af en EU-statsborger retten til at opholde sig i EU. Eftersom ingen EU-lande har direkte implementeret direktivet, og slet ikke Danmark, er dette ikke et smuthul, som der påstås. En ikke-EU-borger, der ønsker at få opholdstilladelse gennem ægteskab med en EU-­borger, skal opfylde mindst tre kriterier:

- De skal rejse ind i EU på lovlig vis med et visum eller opholdstilladelse.

- De skal fremvise de korrekte dokumenter, for at en vielse kan gennemføres.

- Derefter skal de ansøge om familiesammenføring eller ægtefællevisum gennem myndighederne i det land, de ønsker at være bosat. I lande som Danmark er det bestemt ikke nemt, og der er en lang række krav, der skal opfyldes (Ny i Danmark: www.nyidanmark.dk).

Det er ikke ulovligt at gifte sig med en fra et andet land - og det er heller ikke ulovligt at arbejde i udlandet, men mange internationale par finder det ofte ekstremt vanskeligt at blive gift, indtil de finder Danmark. De vil blot gifte sig med den person, de elsker, men i mange lande kan de på ingen måde opfylde de bureaukratiske krav, hvor de bor.

Den danske bryllupsindustris rolle er enormt vigtig især i udkantskommunerne som Ærø, Tønder og Sønderborg, der hver især er blevet eksperter indenfor området, og størstedelen af de mange internationale par bliver gift. Proforma-ægteskaber i Danmark skal stoppes, men det er vigtigt, at vi tackler problemet korrekt ved at give kommunerne redskaberne til at vurdere parrene, som man har gjort i Irland. Vi frygter derimod, at Mai Mercados forslag om at centralisere vil ramme de mange "oprigtige" brudepar og endnu værre, ikke løser problemet.