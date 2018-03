Læserbrev: Regeringens planer for fase to i udflytningen af tusinder af statslige arbejdspladser fra København til provinsen hænger ikke sammen med de årlige besparelser i den førte uddannelsespolitik. Selvom regeringen bryster sig af at tilgodese 10 kommuner med flere uddannelsespladser i udflytningsplanen, bliver nettoresultatet for de samme 10 kommuner en samlet besparelse på en lille kvart milliard kroner på grund af de årlige uddannelsesbesparelser.

Dertil kommer, at når en familie skal tage stilling til, om den vil flytte med arbejdspladsen, kigger den på, om der er jobmuligheder for ægtefællen og uddannelsesmuligheder for børnene. Det sidste ser unægtelig sort ud med de årlige besparelser i uddannelsessektoren fra 2016-2018. Besparelserne gør på nuværende tidspunkt rigtig ondt på gymnasieuddannelserne over hele landet, men rammer særlig hårdt i udkantsområderne.

Udkantsgymnasiernes overlevelsesmuligheder bliver yderligere truet af regeringens planer om at ville fortsætte uddannelsesbesparelserne frem mod 2021. Besparelserne vil betyde, at gymnasieuddannelserne i 2021 vil have 1,8 milliarder kroner færre at drive uddannelse for end de havde i 2015.

Det er en ond spiral, som alvorligt risikerer at føre til skolelukninger, der både vil gå hårdt ud over beboerne i lokalområderne og vil få mærkbare konsekvenser for børn og unge i familier, der er flyttet med de statslige arbejdspladser. Disse unge risikerer at få en endog meget lang transporttid til nærmeste gymnasieuddannelse.

Skolelukninger vil desuden føre til tab af arbejdspladser i yderområderne. Det virker direkte kontraproduktivt på udflytningsplanernes mål om at ville sikre områderne flere statslige arbejdspladser, og det understreger, at der mangler sammenhæng i regeringens politik.

Hvis regeringen vil forfølge sine erklærede mål for et Danmark i bedre balance, må den sætte en stopper for fortsatte besparelser på uddannelsesområdet. Senest i finansloven for 2019.