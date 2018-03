Juletræsaktivisterne. Sådan har vi her på avisen døbt en gruppe driftige marstallere, som har taget sagen i egen hånd og etableret en alternativ form for kystsikring på den truede landtange ved Marstal Havn, Eriks Hale. De er nervøse for, at vandet tager sand fra tangen med sig ud, og at havneløbet derfor vil sande til. Derfor har de efter inspiration fra blandt andet Mandø hamret pæle i sandet og smidt juletræer imellem for at holde på sandet. Men de har gjort det uden at spørge om lov fra myndighederne, fordi de forventede en lang sagsbehandlingstid, og fordi regnede med at få nej.

Umiddelbart kan det synes både uskyldigt, sjovt og lidt sødt at bruge juletræer til kystsikring. Og det er da også mere naturligt og miljørigtigt at bruge grantræer, der har tjent deres værnepligt i ærøske julehjem, end at bruge hård cement, som en gruppe sommerhusejere har formastet sig til i Nordjylland. Og man kan da umiddelbart også både have respekt for sagen og sympati for den initiativrighed og ildhu, som marstallerne gennem historien har været kendte for. Og man kan da også sagtens forstå utålmodigheden, for hvor længe plejer myndighederne ikke nogle gange at være om at behandle ansøgninger fra borgere og kommuner om den slags?

Men når alt det er sagt, må der også være nogen, der med fornuftens stemme siger: Tøv lige en kende. For selvtægt må aldrig blive vejen frem. Det nytter ikke noget, at vi gør tingene selv uden at spørge om lov først. Samfundet kan ikke hænge sådan sammen, at vi beder om tilgivelse frem for tilladelse, når vi vil sikre kyster, fjerne træer på naboens grund eller bygge om i en fredet bolig. Juletræer er ikke cement, men det gør det ikke desto mindre stadig til en ulovlig handling, som Kystdirektoratet har slået fast.

Samme direktorat gav for et par år siden Ærø Kommune tilladelse til at anlægge en 140 meter lang høfde for enden af Eriks Hale. Den blev anlagt i 2016, men virker ikke efter hensigten - ifølge juletræsaktivisterne. Men måske kunne man godt have ønsket sig, at man gav den lidt mere tid til at have en effekt, før man reagerede. Det sammenholdt med, at en ny lov er på vej, som giver kommunerne lov til selv at give tilladelse til kystsikringer, taler for, at det ville have været mere fornuftigt at vente.

Fornuftigt er det også, at kommunalbestyrelsen på Ærø har valgt ikke at behandle den ulovlige kystsikring politisk. Men samtidig tankevækkende, at et stort mindretal på syv af de 15 medlemmer var for at tage sagen op. Den rigtige måde at gøre det på ville have været en henvendelse fra borgerne, før de var blevet juletræsaktivister, til de lokale politikere, som derefter kunne kontakte og lægge pres på Kystdirektoratet. Ja, det tager længere tid end at gøre det selv, men det er vejen frem i et retssamfund.