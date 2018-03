En stikprøve afslørede, at fire ud af fire foreninger havde fået udbetalt for mange penge i tilskud. Kultur- og fritidsudvalget skal mandag den 5. marts diskutere konsekvenser af resultatet.

- Men det er en ærgerlig situation for en ny bestyrelse at starte med sådan en sag.

- Hele den gamle bestyrelse er trådt tilbage, så vi står som en ny bestyrelse og forsøger at få overblik. Men det ser ud som om, der er sket en fejl, og det må vi bøde for, siger klubbens nye formand Michael S. Nielsen.

Munkebo Boldklub er også i en skidt situation. De har fået tilskud for 253 medlemmer, men de kan kun dokumentere 171. Det betyder, at de har fået godt 32.300 kroner for meget.

Kerteminde Helse- og Sportsforening har skriftligt meddelt kommunen, at de forgæves har forsøgt at få deres IT-leverandør til at levere de ønskede tal, og at de derfor ikke kan fremskaffe dokumentation for de medlemstal, de har indsendt og fået tilskud efter.

Værre er det for Kerteminde Helse- og Sportsforening, der har fået udbetalt tilskud til 346 medlemmer og kun kan dokumentere 205. Det betyder, at de har fået udbetalt godt 63.500 kroner mere, end de har krav på.

Nordøstfyn: 273.774,70 kroner. Så mange penge har fire foreninger fået udbetalt uretmæssigt i tilskud til medlemmer under 25 år, kan man læse i dagsordnen for Kultur- og Fritidsudvalgets møde mandag den 5. marts.

Værst - og måske bedst - ser det ud for Kerteminde Boldklub. De har fået tilskud til 364 ungdomsmedlemmer, men de kan ikke dokumentere en eneste og har derfor fået udbetalt godt 177.000 kroner, de ikke kan dokumentere, at de har krav på. Det skyldes imidlertid et problem med DBUs IT-system, og de rigtige tal skulle være undervejs.

- Det er noget rod det her. Det med Kerteminde Boldklub giver jo ingen mening, for vi ved alle sammen, at der løber en masse unge mennesker rundt på deres boldbaner, siger Erling Knudsen, der er formand for Folkeoplysningsudvalget, som står for udbetalingen af tilskuddene.

Folkeoplysningsudvalget har bedt Kultur- og Fritidsudvalget om at udsætte sagen, så politikere og forvaltning kan nå at tage et møde med de involverede foreninger, inden der træffes endelig beslutning om tilbagebetaling.

Der er ingen tvivl om, at de foreninger, der har fået for meget udbetalt, har et problem. I Folkeoplysningsloven står der:

"Kommunalbestyrelsen kan forlange, at beløb, der ikke er anvendt i overensstemmelse med loven og regler fastsat i medfør heraf, tilbagebetales eller modregnes i det kommende års tilskud. Kommunalbestyrelsen kan forlange de oplysninger meddelt, som er nødvendige for en vurdering af, om foreningen har opfyldt tilskudsbetingelserne."