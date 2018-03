Debat: OK 18. Lad Musketeer-båndet bære.

Læserbrev: I disse overenskomsttider med kulde og mørke skyer over Dannevang, kan vi offentlig ansatte allerede nu mærke, at der er ikke noget at hente hos det spooky, sofistikerede Ministerium for offentlig innovation og Moderniseringsstyrelsen.

Igen skal vi gå tomhændede hjem uden rimelig kompensation. Vi løber stærkere nu. Arbejdsgiveren har strammet grebet om os offentligt ansatte, og bundet os på hænder og fødder med kontrol, måltal, nedskæringer og ikke mindst færre hænder til samme opgaver. Vi elsker vores job, men har ondt i sjælen. Det har vi, fordi vi arbejdere på gulvet kan se og mærke, at tingenes tilstand bliver værre og værre. Flere og flere går ned med stress, lav arbejdsmoral, manglende motivation og opsigelser. Hvor er guleroden og takken. Ussel mammon og yderligere stramninger. Nok er nok - og vi er meget mere værd.

Lad musketer-båndet bære. Er det ikke på tide, at vi 750.000 offentligt ansatte anerkendes lidt for den store indsats, vi yder for hr. og fru Danmark, blandt andet på statslige- og kommunale institutioner som skoler, plejehjem, sygehuse, børnehaver, transportsektoren, forsvaret og politiet. Er det ikke på tide at sende et signal til den borgerlige privatiserings-maskine, at vi offentligt ansatte vil Danmark, og at vi er klar til at tage vores del af opgaven med at holde dejlige Danmark kørende.

God offentlig service og en velfungerende offentlig sektor er de bedste betingelser for vækst. Men vi er ikke naive og tossegode. Vi halter bagud sammenlignet med det private arbejdsmarked. Vi foreholdes mange nye opgaver og stramninger. Vi vil kompenseres, og det er nu.

Lad fornuften råde og håbe, at Danmark går et roligt forår i møde. Mange er i februar blevet ramt af en voldsom landsdækkende influenza B af typen Yamagata. Det højeste antal i fem sæsoner. Lad os håbe, at fornuftige, empatiske og realistiske forhandlere får bugt med denne, så den ikke spreder sig yderligere og lægger landet øde.