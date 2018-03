Læserbrev: Når du helt fejlagtig beskylder Carsten Olsen for at være SF'er og samtidig kommer med dine helt fejlagtige påstande, om de somaliske kvinder fra Vollsmose.

Nu har der ellers været dejlig ro om din person igennem de seneste år og stor tak for det, som fast læser af FAA på 46. år. Men i den seneste tid er du igen begyndt med at rose især dig selv samt dine mange bedrifter som ansat i politiet, og du har helt sikkert gjort noget godt ind imellem.

Jeg er dog særdeles glad for, at der kun er ganske få, der skriver i FAA om deres bedrifter på arbejdsmarkedet over 45 år. Du skal vel lige huske på, Dagø, at dem, du hader (de røde), også er gode mennesker og 99,9 procent af dem har ydet lige så meget som du på arbejdsmarkedet.