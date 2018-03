38-årige Kristine Skytte Glue, som har firmaet Ø-Yoga, håber at få flere ærøboer - især mænd - til at hoppe med på yogabølgen. Udover at give styrke og fleksibilitet til kroppen, er yoga noget, som man kan blive afhængig af, siger hun. - Det er lidt som med chokolade. Når man først har fået smag for det, så er det svært at stoppe igen.