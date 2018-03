Svendborg: Den ni og et halvt år gamle tommelfinger vandrer hen langs det øverste af bogstaverne på linjen i nøje afstemt tempo med bogstaverne, der bliver til ord, der bliver til sætninger.

- "Man skal kalde sig noget. Man må ikke bruge sit eget navn", læser hun højt af "Farlig chat på nettet" på formfuldendt dansk.

Med en frugtkaramel til fortæring i den ene side af munden og et halvt øje rettet mod resten af rummet og risikoen for at gå glip af noget, har Mirna ellers rigeligt at se til ud over det, som det i hvert fald som udgangspunkt skal handle om de her tirsdag eftermiddage hver uge i stuelejligheden midt for i Jægermarken 44.

Den Boligsociale Helhedsplan Den Boligsociale Helhedsplan har til formål at understøtte en positiv social udvikling i udsatte boligområder i Svendborg.



De seneste fire år er det Jægermarken og Skovparken, der har været omfattet af planen. De kommende fire år vil også Hjerteparken, Sanddalsparken, Munkevænget, Bispeløkken (Priorvej) og Elmevænget høre under helhedsplanen.



Den Boligsociale Helhedsplan er et samarbejde mellem Svendborg Andelsboligforening, BSB Svendborg, Svendborg Kommune og Landsbyggefonden med et budget på 16,6 millioner kroner. 12 millioner kroner kommer fra Landsbyggefonden, og resten finansierer boligforeningerne og Svendborg Kommune.



Desuden er der givet 5,3 millioner kroner til et mentorjobprojekt og fritidsjobindsatsen i områderne fra blandt andre Den A.P. Møllerske Støttefond.



På landsplan findes der i omegnen af 70 tilsvarende boligsociale helhedsplaner. De finansieres som den i Svendborg hovedsagligt af Landsbyggefonden, som landets boligselskaber betaler til.



I Svendborg har Skovparken været omfattet af en helhedsplan gennem de seneste 20 år, men med planen 2014-2017 blev der for første gang etableret et sekretariat til at varetage helhedsplanen.



Sekretariatet består udover sekretariatsleder Mette Østerberg af fem medarbejdere.

Her er lektiecafé. Et af de mange projekter, der er kommet ud af den såkaldte boligsociale helhedsplan, hvor man forsøger at bøje demografien i Svendborgs udsatte boligområder en smule i retning af det omgivende samfund i Svendborg Kommune.

- Vi kan se på de her nøgletal, at uddannelse er et af de parametre, hvor der er en stor skævhed, lyder det fra Rasmus Gattrup, der er helhedsplanens beboerkonsulent i Jægermarken.

Planen for blokkene De seneste fire år har der været en plan. Den Boligsociale Helhedsplan. Det kan lyde noget tørt. Men planen er den hånd i ryggen, der puffer de udsatte boligområder Jægermarken og Skovparken i en bedre retning end den, områdets demografi ellers trækker, og med en ny pose penge har planen netop fået fire år mere.



I serien her besøger Fyns Amts Avis nogle af de initiativer, helhedsplanen har gjort mulige, og forsøger at blive klogere på, hvad de betyder for de mennesker, det hele handler om. Beboerne i blokkene.

- Der er mange, der ikke har en uddannelse, og mange, der ikke får en uddannelse ud over folkeskolen. Det vil vi gerne være med til at vende, og hvis vi skal det, skal vi have fat i den nye generation. Stort set alle børn, der kommer her, er flygtningebørn, og de har ikke lige forældre, de kan gå hjem at få hjælp til lektierne hos, siger han, inden han smutter ud af døren og overlader stuelejligheden til fem lektiehjælpere fra Ungdommens Røde Kors.

Mirna, der ikke lige kan huske sit efternavn, men kommer fra Syrien, får hjælp af 3.g'eren Rose Bach Christiansen med læsningen.

- Jeg synes, det er godt. Man lærer mange ting, og imens kan man lege og spise noget, siger Mirna med fletninger, der når helt ned til læsebogen.