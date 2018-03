Familie på fem har taget hul på et eventyr. Med deres rejsebureau Combi Tours vil de hjælpe andre ud på eventyr. For det rejseglade femkløver er det kun en fordel at være beslægtet.

Combi Tours begyndte 1. december 2017.Rejsebureauet tilbyder blandt andet rejser til Spanien, Portugal og Marokko med alt fra en uge til 28 dages varighed.Hos Combi Tours er man, som det ses mange andre steder, ikke bundet til at rejse for eksempel fredag til fredag. Familien er meget optaget af, at der skal være fleksibilitet.Er man interesseret i andre destinationer end dem, der står på nettet, er man også velkommen til at ringe til Combi Tours. De kan ofte skaffe rejser til andre destinationer og andre rejselængder.

- Og omvendt ville vi tre heller ikke have startet det uden Merete og Flemming, for de har den erfaring, vi mangler. Vi kunne ikke have gjort det uden hinandens kompetencer, for alle kommer med noget, de andre ikke kan, siger Morten Tornager Lyhne.

Flemming Pedersen er ikke i tvivl om, at han ikke ville have startet firmaet uden de tre unge.

Både Merete og Flemming har arbejdet i rejsebranchen. Hele familien er vilde med at rejse, og flere af medlemmerne har boet i udlandet. Morten ved alt om Barcelona. Merete er opvokset i Portugal, og for Flemming er spidskompetencen Costa Del Sol.

Indenfor de tre måneder, som Combi Tours har eksisteret, har familien på fem fået et sjette medlem. For få uger siden fik Louise og Dennis en pige, og de fem voksne medlemmer i familien mener, at det er en fordel for firmaet, at de er beslægtet. Fra starten satte familien sig ned og sammen gjorde det klart, hvad der ville ske, hvis det gik godt med firmaet, og hvis det kom til at gå dårligt med firmaet.

- Min bror og jeg har tidligere kunne have vores søskendeskænderier, men jeg tror, at det, at vi er en familie, der har startet et firma sammen, gør, at vi kan være mere ærlige overfor hinanden, siger datteren Louise Tornager Lyhne.

De tre unge står som ejere, men de er alle fem enige om, at de alle er sammen om det. Sådan er det, når man er en familie.

- Jeg synes også, at firmaet har gjort, at vi er blevet meget bedre til at kommunikere og tale om tingene. Jeg tror, det giver et bedre sammenhold, siger Louise Tornager Lyhne.

- Og så ses vi mere. Det er dejligt, siger Merete Tornager Lyhne.

Men af og til må familien også lige tage en time, hvor de aftaler, at samtaleemnet ikke må være firmaet.

- Selv inde på fødegangen talte vi om firmaet. Jeg tror, den lille efterhånden drømmer om Combi Tours, siger Louise grinende.