Middelfart: Onsdag den 14. marts kl. 17.30-19 er der læse-komsammen for familier på biblioteket på Kulturøen. Denne gang er Astrid Lindgrens klassiker "Ronja Røverdatter" på menuen. En uvejrsnat fødes to børn i to rivaliserende røverbander: pigen Ronja og drengen Birk. Børnene bliver venner og forsøger at standse fjendskabet mellem de voksne.

Romanen kan familierne læse eller høre sammen på forhånd, og på aftenen taler man om den og laver sjove aktiviteter.

Aftensmaden klares undervejs, når der serveres pizza. Bogen egner sig for børn fra otte år og kan selvfølgelig lånes på biblioteket. /EXP