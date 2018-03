En bombeeksplosion i Afghanistans hovedstad, Kabul, fredag morgen har krævet flere ofre, oplyser politiet i byen ifølge nyhedsbureauet AP.

Det er uvist, om personer har mistet livet i eksplosionen, der angiveligt er en selvmordsbombers værk.

En talsmand for indenrigsministeriet oplyser til Reuters, at mindst fire civile er kommet til skade.

Eksplosionen fandt sted i den østlige del af Kabul, hvor mange ambassader er placeret.

Sprængladningen var ifølge de foreløbige meldinger placeret i et køretøj.

Ingen har taget skylden for angrebet, som kommer, to dage efter at Afghanistans præsident, Ashraf Ghani, meddelte, at han er parat til at anerkende Taliban.

Præsidenten opfordrede samtidig bevægelsen til at gå ind i fredsforhandlinger.

Taliban har optrappet kampe og bombeangreb i Afghanistan, efter at USA og Nato afsluttede kampmissioner i landet i 2014.

Fredagens hændelse i Kabul er den seneste af flere bombeanslag inden for få uger.

Den vestligt støttede regering er under voksende pres for at tilsidesætte interne magtkampe og gøre mere for at forbedre sikkerheden i landet.

Ghani har godkendt en ny sikkerhedsplan for Kabul. Men det står ikke klart, hvad der skal ske i storbyen med millioner af indbyggere.

Der er allerede oprettet et stort antal kontrolposter og indført mange restriktioner for trafikken.

FN siger, at op mod 2300 civile blev dræbt eller såret af selvmordsbomber eller andre angreb i Afghanistan i 2017. Det er flere end nogensinde før i den afghanske konflikt.