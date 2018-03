Politiet ændrer kurs og påtager sig et ansvar for at informere om, hvad ofre for digital krænkelse kan gøre.

Politiet har besluttet at give en hjælpende hånd til borgere, der ønsker at få fjernet krænkende videoer og fotos fra Facebook og andre sociale medier.

- Det er virkelig glædeligt, at politiet vil give en samlet information, for det er efter min mening myndighedernes ansvar, siger advokat Miriam Michaelsen. Hun er formand for foreningen Digitalt Ansvar.

Det er i et svar til DF's Peter Kofod Poulsen i Folketingets retsudvalg, at Justitsministeriet fortæller om politiets nye initiativ.

Rigspolitiet vil sørge for, at det samlede vejledningsmateriale på området gøres tilgængeligt for offentligheden blandt andet på politiets hjemmeside. Af svaret fremgår det dog ikke, hvornår det præcist vil ske.

I begyndelsen af februar holdt anklagemyndigheden og politiet møde om fænomenet med spredning på sociale medier af krænkende materiale. Her blev det blandt andet besluttet, at Rigspolitiet skal gøre bistandsadvokater opmærksom på de muligheder, de har for at gå til Facebook og andre for at få fjernet materialet.

Bistandsadvokaters opgave er at hjælpe ofre for kriminalitet i forbindelse med straffesager. Men Miriam Michaelsen gør opmærksom på, at bistandsadvokater ikke får betaling for at rydde op ved at gå til selskaberne, som driver de sociale medier.

I dag har blandt andre Dansk Kvindesamfund og Red Barnet indsamlet viden om, hvordan man gør, fortæller formanden for Digitalt Ansvar.

- Indtil nu har myndighederne ikke anset det for at være deres arbejdsopgave. Man har ment, at det er de krænkede selv, der måtte finde ud af det. Men det er mit indtryk, at man klart har ændret holdning, siger Miriam Michaelsen.

Problemet med spredning af krænkende billeder har fået stor omtale efter den sag, som politiet kalder Umbrella.

Over 1000 mennesker landet over er enten mistænkt, sigtet eller tiltalt for at have spredt en video af et samleje mellem to 15-årige.

Dermed har de som udgangspunkt gjort sig skyldige i at videreformidle børneporno og i blufærdighedskrænkelse, mener politiet. De fleste står til en betinget fængselsstraf. Konsekvensen er blandt andet, at det bliver umuligt at få ansættelse i en daginstitution eller hos politiet, ligesom det kan blive svært at få indrejse i USA, har en politikommissær tidligere udtalt.

For nylig erkendte statsadvokat Jens Røn i Berlingske, at anklagemyndigheden ikke hidtil har håndteret sager om digitale sexkrænkelser godt nok.