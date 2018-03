En 17-årig dreng fra Dallas-området i den amerikanske delstat Texas blev tirsdag anholdt af politiet, som fandt ham siddende i sin bil uden for en high school med våben og ammunition.

Det oplyser det lokale politi i byen Rowlett torsdag.

Teenageren havde en halvautomatisk riffel og 100 patroner i bilen, da han blev anholdt for brud på våbenloven og besiddelse af narkotika.

Polititalsmand Cruz Hernandez fortæller, at en betjent opdagede den 17-årige, da betjenten patruljerede nær Rowlett High School tirsdag aften, hvor der blev afholdt et sportsarrangement.

- Vi er glade for, at vores betjent hurtigt fik fat på ham, siger polititalsmanden.

- Han havde våben, ammunition og en maske. Uanset hvad vi forhindrede, ville resultatet af det have været skidt, tilføjer han.

I en tidligere udsendt erklæring fra politiet i Rowlett fremgår det, at politiet ikke har nogen konkrete beviser ud over rimelig tvivl, for at den 17-årige havde til hensigt at skade nogen.

Polititalsmand Cruz Hernandez nævner samtidig skoleskyderiet i Floria 14. februar, hvor 17 mennesker blev dræbt. Han siger, at det giver anledning til at udvise stor forsigtighed.

Retsdokumenter viser, at en domstol i Dallas har fastsat en kaution på en million dollar - godt 6,1 millioner kroner - for den 17-årige.

Teenageren går ikke på Rowlett High School.

Efter skoleskyderiet i Florida har præsident Donald Trump åbnet for stramninger af lovgivningen. Senest har han opfordret til bedre baggrundstjek, når folk køber våben på internettet samt på våbenudstillinger.

Han vil heller ikke udelukke at støtte et forbud mod angrebsvåben.

Trump har allerede sagt, at han vil hæve aldersgrænsen på landsplan for våbenkøb til 21 år for en række våben.